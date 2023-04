Jeremy Sochan po pierwszym sezonie w NBA: Zrobiłem duży postęp

Został też zapytany o wyjątkowy moment w trakcie sezonu, który utkwił mu w pamięci, kiedy poczuł, że naprawdę jest w NBA. Przyznał, że był to mecz w hali Alamodome, gdzie pobity został rekord frekwencji na meczu NBA. Spotkanie San Antonio Spurs - Golden State Warriors obserwowało z trybun ponad 68 tysięcy widzów.

- Myślę, że przed sezonem wiele osób nie przypuszczało, że będę tak dużo dawał w ataku. Pokazałem, że mogę zdobywać sporo punktów, rzucać, ale też podawać i grać na koźle. Mam kilka elementów gry do poprawienia. Chciałbym też grać regularnie na najwyższym poziomie, bo teraz zdarzało mi się, że po kilku dobrych meczach przydarzała mi się jakaś kontuzja, albo słabszy występ. Ale myślę pozytywnie, bo to był dobry sezon - rozpoczął Sochan spotkanie z dziennikarzami.

- Dużym zaskoczeniem była też dla mnie liczba spotkań. 82 mecze w sezonie zasadniczym to jest naprawdę bardzo dużo. W lidze uniwersyteckiej grasz niewiele ponad 30 meczów, a tu jest dwa i pół razy więcej. Wiem, że ja zagrałem w 56, ale byłem na wszystkich 82. To było niesamowite, ale też nie było trudne. Można po prostu powiedzieć, że trochę mnie to zaskoczyło - przyznał Sochan.

W drugim roku w lidze chciałbym się rozwinąć, poprawić rzut i być jednym z trzech najlepszych zawodników w drużynie. Teraz przede mną kilka miesięcy ciężkiej pracy, aby być gotowym na kolejny sezon - dodał.

O słynnym szkoleniowcu NBA Greggu Popovichu Sochan powiedział: - Jest trenerem i czasem musi użyć mocnych słów, ale tak naprawdę ma bardzo dobre serce. Jest legendą, wszystko już zrobił i nikomu nie musi niczego udowadniać, a mimo to jest tu z nami, żeby nam pomóc. Pomóc każdemu stać się lepszym człowiekiem i lepszym zawodnikiem.