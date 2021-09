Jerzmanowice. Festiwal Nietoperzy, czyli gry, zabawy, edukacja w sąsiedztwie latających ssaków Barbara Ciryt

4. Festiwal Nietoperzy w Jerzmanowicach to okazja do propagowania wiedzy o nietoperzach, ale także zwiedzanie jaskiń i ciekawych miejsc w gminie. A do tego gry, zabawy, konkursy dla dzieci i dorosłych oraz plener malarski, nauka wspinaczki na skałach, przemierzanie szlaków jurajskich, nietoperzowe ciasta i nietoperzowe tańce.