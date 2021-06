Jerzmanowice. Likwidacja apteki z kontrowersyjną umową najmu w tle. Dziwne interwencje po 10 latach Barbara Ciryt

Mnożą się kontrowersje wokół apteki "Przy Urzędzie" w Jerzmanowicach. Działa ona tu prawie 10 lat, ale umowa kończy się, a radni jednogłośnie uznali, że nie zostanie przedłużona. Co więcej na jaw wyszły wątpliwości przy zawieraniu umowy z właścicielami apteki. Odbyło się to przed laty bez przetargu, bez pytania Rady Gminy o decyzje. Ot poprzedni wójt zawarł umowę na 10 lat choć nie powinien zawierać jej na tak długi okres. Czy sprawa trafi do prokuratury? Zastanawiają się nad tym władze gminy. Część mieszkańców nie chce likwidacji apteki, ale jak wskazują samorządowcy nie znają kulisów całej sytuacji.