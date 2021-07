Jerzmanowice. Uczcili Rok Jaskiń 2021 nowymi odkryciami i drążonymi korytarzami. Odkrycia w Jaskini Nietoperzowej i Jaskini Dowcipnej

Tegorocznych i ubiegłorocznych sukcesów pasjonaci budowy jaskiń mają kilka. To nowe korytarze oraz sale w Jaskini Nietoperzowej połączonej z nową Jaskinią Zygmunta co pozwoliło na stworzenie kompleksu jednego z najdłuższych jaskiń na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Druga niezwykła sprawa to drążenie nowej Jaskini Dowcipnej.

Odkrywcą Jaskini Zygmunta był właściciel Jaskini Nietoperzowej Zygmunt Ferdek, który z synem Piotrem Ferdkiem prowadzą tu podziemną trasę turystyczną, bo mają ją na własnej posesji. W 2019 roku nowa Jaskinia Zygmunta została połączona z Nietoperzową.