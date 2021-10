Jerzmanowice. Zmarła Maria Cieślik. Była mamą chyba dla wszystkich niepełnosprawnych dzieci w gminie Barbara Ciryt

Swoim podopiecznym, osobom niepełnosprawnym pokazywała, że mają talenty, umiejętności, wielką godność i zasługują na to, żeby ich kochać. A rodziców tych osób uczyła walczyć o swoje niepełnosprawne dzieci, o ich rozwój, wsparcie, zasiłki, poprawę codziennego życia. Całą społeczność gminy Jerzmanowice-Przeginia uczyła, że ludzie chorzy to nie powód do wstydu, ale zainteresowania i pomocy. Taka była Maria Cieślik, założycielka i kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy Ognisko Terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych w Jerzmanowicach. Zmarła w sobotę 16 października. Miała 70 lat.