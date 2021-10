Jerzmanowice-Przeginia. Wiadomo kto rozbuduje drogę krajową nr 94. Inwestycja ma kosztować ponad 90 mln zł Barbara Ciryt

8-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 94 przebiegający w znacznej większości w powiecie krakowskim ma być przebudowany. Dwie firmy złożyły oferty na projektowanie i rozbudowę tej drogi od Zedermana w powiecie olkuskim poprzez Przeginię do Jerzmanowic w powiecie krakowskim. Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy Eurovia Polska, ale umowa jeszcze nie została podpisana. Jeśli do tego dojdzie, to zadanie może być wykonane wcześniej niż planowano, bo wykonawca ten zaproponował skrócenie czasu realizacji zadania o trzy miesiące. Wylicza, że upora się z inwestycją w 2,5 roku.