Jerzmanowice-Przeginia. Zawodowo i z pasją kopie w ziemi. Kazimierz Tomczyk szuka skarbów - śladów przeszłości Barbara Ciryt

Niezależnie w której ze swoich profesji pracuje Kazimierz Tomczyk, to kopie w ziemi. - Od łopaty się nie uwolnię - śmieje się. To górnik, już emerytowany i historyk, pasjonata dziejów swoich rodzinnych Racławic, ale i innych wiosek gminy Jerzmanowice-Przeginia. Z zaangażowaniem działa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Eksploracyjno-Historycznym GEO-HIS, jest jego wiceprezesem. Z kolegami przekopują ziemię szukając śladów historii - dla nich skarby to: pociski, bagnety, podkowy, stare guziki od mundurów, monety. Za odkrywanie historii, opisywanie jej, edukowanie mieszkańców przez wydawane książki o dziejach wiosek i losach ludzi - Kazimierz Tomczyk został nagrodzony.