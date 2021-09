Jesień 2021. Przyszła jesień. Nie daj się chmurom i melancholii Agnieszka Aulich

Jesień powoli, ale skutecznie obejmuje nas swoimi ramionami. Bywają dni ciepłe, kolorowe i słoneczne, ale często zdarza się, że gdy wychodzimy z domu, jest ciemno, zimno i deszczowo. W takie dni trzeba o siebie zadbać. Jesień jest porą zmiennych temperatur. Podpowiadamy, co robić, by choroby nas omijały. Jak wzmocnić odporność organizmu? Co zrobić, aby otulić duszę jak ciepłym miękkim szalem, dodać sobie trochę energii? Jednym słowem: jak być dla siebie dobrym jesienią.