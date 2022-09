Jesienią warto przygotować ogród na chłodne dni. Odwdzięczy się za to wiosną

Teraz jest dobry okres na założenie trawnika (wcześniej trzeba przygotować ziemię). A jeśli trawnik mamy, ale jego stan nie jest najlepszy, należy go nawieźć (stosujemy nawozy jesienne do trawników), a także zrobić aerację (napowietrzanie) oraz wertykulację (nacięcie darni). Być może ostatni już raz kosimy trawę.

Dla roślin

Wcześniej trzeba zgrabić liście, które możemy wykorzystać jako kompost na rabaty. Warstwa liści świetnie sprawdza się jako izolator do utrzymania dodatniej temperatury, a jak wiadomo, przymrozki jesienne zawsze zaczynają się od gruntu.

Jeśli chcemy przezimować pelargonie, fuksje, oleandry, datury i inne kwiaty balkonowe, rośliny wieloletnie, ale nieodporne na mróz, to powoli musimy je przenieść do domu lub na miejsce zimowania (większość kwiatów balkonowych powinna znaleźć się w jasnym, ale chłodnym pomieszczeniu). Trzeba zwracać uwagę na temperaturę; kwiaty zabieramy z ogrodu czy balkonu, kiedy temperatury spadają do ok. 10ºC.