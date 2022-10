Żuraw zwany zwyczajnym jest nadzwyczajnie reprezentacyjnym ptakiem. Większy od naszego bociana białego, szarym upierzeniu z pierzastym pióropuszem na ogonie i czerwonej mycce na głowie.

Teraz zła i dobra wiadomość. Żuraw, to istota czujna i płochliwa, którą trudno podejść czy podpatrzeć. Tym bardziej, iż mieszkają na bagnach i torfowiskach na północy Polski. Ciężko je podglądać w naturze. Za to każdy, nawet największy mieszczuch, może ptaka usłyszeć. Otóż żurawie gromadnie odlatują na zimowiska. Czasem tylko na południe Europy, czasem aż do Sudanu na wschodzie Afryki. Bez względu na miejsce docelowe, przelatują nad naszymi głowami.

I tak się dobrze składa, iż właśnie rozpoczęły wędrówki, co jest oznaką jesieni. Bynajmniej nie namawiam do spacerowania po mieście ze wzrokiem utkwionym w niebo. To może się źle skończyć… Lepiej nadstawić ucho. Żurawie mają zwyczaj wydawać w locie głośne i charakterystyczne dźwięki. Słynne trąbienie zwane klangorem. Dzięki specyficznej budowie tchawicy klangor żurawia roznosi się w promieniu kilku kilometrów. Jeśli usłyszycie trąbienie, to wysoko w chmurach sunie klucz żurawi. Miałem już szczęście usłyszeć je i zobaczyć. Teraz wasza kolej.