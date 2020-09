Jeszcze możesz powalczyć o indeks wymarzonej uczelni

W tym roku egzaminy dojrzałości w szkołach średnich odbyły się później niż zwykle, a tym samym uczelnie musiały dostosować swoje harmonogramy rekrutacji do sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, zwłaszcza do przesuniętych terminów matur. Część szkół wyższych zakończyła już rekrutację, ale wiele prowadzi jeszcze drugą turę, więc spóźnialscy wciąż mogą powalczyć o indeks. Oczywiście wszystkie procedury odbywają się elektronicznie.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim 23 sierpnia zakończyła się możliwość dokonywania zgłoszeń w podstawowym naborze na jednolite studia magisterskie oraz studia I stopnia.– Jeśli chodzi o tę grupę kandydatów, to odnotowaliśmy prawie 35 tysięcy zgłoszeń – informuje rzecznik UJ Adrian Ochalik. Jakie kierunki cieszą się największą popularnością na najstarszej uczelni w Polsce? Najwięcej potwierdzonych zgłoszeń jest obecnie na: prawo – 1 654, psychologię na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej – 1 580, psychologię na Wydziale Filozoficznym – 1 167, kierunek lekarski – 1 084 oraz na filologię angielską – 912. Natomiast najwięcej kandydatów na jedno miejsce ubiega się w tym roku na UJ na: ekonomię – 14,7, japonistykę – 14,2, studia nad Koreą – 14, kierunek lekarsko-dentystyczny – 11,5, finanse, bankowość i ubezpieczenia – 11,2 oraz zarządzanie firmą, personelem i międzynarodowe – 10.3.

Do końca września potrwa natomiast rekrutacja dla tegorocznych maturzystów na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Wszystko dlatego, że – podobnie jak na innych uczelniach – i tu pandemia koronawirusa spowodowała opóźnienie rekrutacji. Jak podkreśla rzeczniczka UP Dorota Rojek-Koryzna, wzorem lat ubiegłych Uniwersytet Pedagogiczny cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów ubiegających się o miejsce na uczelni. – Najwięcej chętnych chce studiować psychologię, mamy ponad półtora tysiąca chętnych kandydatów na 120 wolnych miejsc – wylicza rzeczniczka UP. Na drugim miejscu plasuje się filologia angielska, po niej filologia hiszpańska, a na czwartym miejscu jest pedagogika wczesnoszkolna. Również na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie harmonogram rekrutacji został dostosowany do opóźnionych terminów matur. – Rozpoczęliśmy drugą turę rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie. Cały czas trwa także rekrutacja na studia II stopnia – informuje rzeczniczka uczelni Marta Mastyło. I dodaje, że rekrutacja zapewne zostanie przedłużona do początku października (teraz terminy są wyznaczone na 15 września).

Warto zauważyć, że pomimo ogólnie powtarzanych złych prognoz rekrutacyjnych na wyższych uczelniach w związku z pandemią, koronawirus nie odstraszył kandydatów do studiowania na UPJPII. Przeciwnie! Zgłosiło się ich nawet więcej niż w poprzednich dwóch latach. Wszystkie nowe kierunki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Wśród nich najbardziej oblegana jest psychologia (jednolite stacjonarne studia magisterskie). Niesłabnącym powodzeniem cieszą się również: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prawo kanoniczne, teologia, pedagogika, historia, historia sztuki oraz komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, które kształcić będzie w zakresie reklamy i brandingu czy public relations. Z uwagi na duże zainteresowanie władze UPJPII zadecydowały o zmianie górnego limitu przyjęć na następujące kierunki na studiach stacjonarnych I stopnia: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo; dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie. – W przypadku nowych kierunków zachęcamy kandydatów do zainteresowania się m.in. socjologią oraz filozofią z elementami psychologii – to nowa specjalność współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, po której absolwenci otrzymują specjalny certyfikat doradztwa zawodowego – wymienia Marta Mastyło.

Na krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia zakończyła się w połowie sierpnia. Jak podkreśla rzecznik tej uczelni Paweł Kozakiewicz, studia na UEK niezmiennie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. – Chętnych do podjęcia nauki na naszej uczelni w tym roku było 6213 osób (w roku ubiegłym 6236), w tym 423 kandydatów z zagranicy. Również progi punktowe okazały się być bardzo wysokie – w zależności od kierunku wynosiły one od 100,4 do 152,6 na 200 punktów możliwych do uzyskania. Zdarzały się również przypadki, że na jedno miejsce mieliśmy ponad dziewięć chętnych osób – podsumowuje tegoroczną rekrutację rzecznik UEK.

Na krakowskim Uniwersytecie Rolniczym rekrutacja trwa do połowy października (tegoroczni maturzyści mogli dokonywać rejestracji na poszczególne kierunki studiów do 17 sierpnia). Uczelnia w nadchodzącym roku akademickim oferuje kandydatom na studia naukę na 31 kierunkach i 73 specjalnościach. Przygotowano 3510 miejsc na studiach stacjonarnych, w tym 2154 miejsca na studiach I stopnia i 1356 miejsc na studiach II stopnia. Oczywiście w ofercie edukacyjnej UR nie mogło zabraknąć nowości. Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia od semestru letniego 2020/2021 mogą wybierać kierunek transport i logistyka. Natomiast w ofercie studiów podyplomowych nowościami są m.in.: pszczelarstwo, użytkowanie lasu i transport leśny czy uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych.

A jak wygląda rekrutacja na innych uczelniach w naszym województwie? Przykładowo w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie rekrutacja potrwa do końca października. Uczelnia oferuje swoim kandydatom takie kierunki jak finanse i rachunkowość, pedagogika oraz zarządzanie. Na każdym z nich przygotowano po 100 miejsc w ramach studiów I stopnia i po 150 na studiach II stopnia.

Na Uniwersytecie Rzeszowskim pierwsza tura rekrutacji już się zakończyła, a druga ruszy w połowie września i potrwa do października. Podkreślić trzeba, że jest tu w czym wybierać. Oczywiście nie mogło na tej uczelni zabraknąć nowości – m.in. na kierunkach biologia i politologia. Jeśli chodzi o ten pierwszy, to od roku akademickiego 2020/2021 można wybrać takie nowe specjalności na studiach I stopnia jak biologia eksperymentalna lub biologia środowiskowa. Jeśli zaś chodzi o politologię (II stopnia), to w ofercie jest nowa specjalność – polityka ekologiczna. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu również przedłużyła w tym roku rekrutację – aż do 30 października. – Widzimy duże zainteresowanie naszą ofertą, które może być spowodowane tym, iż jesteśmy uczelnią lokalną i studia u nas odbywają się w bliskiej okolicy studentów, co wpływa na znaczne obniżenie kosztów studiowania – mówi Natalia Matyszkowicz, p.o. kierownika Działu Promocji MUP w Oświęcimiu.

Wśród kierunków, które podczas tegorocznej rekrutacji wiodą prym na tej uczelni, znalazły się: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie, informatyka, filologia angielska oraz finanse i rachunkowość. Warto również wspomnieć, że MUP w Oświęcimiu w tym roku prowadzi rekrutację po raz pierwszy na kierunki: administracja publiczna i komunikowanie społeczne oraz ratownictwo medyczne. – Są już pierwsi zainteresowani, więc mamy nadzieję, że studia na tych kierunkach zostaną uruchomione od października – uzupełnia Natalia Matyszkowicz.

