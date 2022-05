Jeż - najlepiej uzbrojony zwierzak w naszej strefie geograficznej

Mało prawdopodobne przedsięwzięcie, co potwierdzi każdy, kto próbował gołymi rękoma podnieść zwierzaka z ziemi. Kolczasta obrona stała się również przekleństwem. W gęstwinie kolców roi się od kleszczy i pcheł. Ponoć standardowa obsada jednego zwierzaka liczy do dwóch setek krwiopijców.

Jeśli dołączyć do tego mieszkające w jelitach nicienie, to jeż jawi się jako jedna z najbardziej oblężonych przez pasożyty istot. Żyje na krawędzi a każda choroba czy najmniejsza rana połączona z bagażem nieproszonych gości może go zabić. Kolce i wypracowana przez miliony lat strategia obronna przegrywa w konfrontacji z samochodami. Jeże namiętnie włażą na asfalt w pogoni za dżdżownicami lub podczas jesiennych i wiosennych wędrówek. Na widok samochodu zwijają się w kolczastą kulę i … giną.

Niemieckie obserwacje mówią o średnio pięciu zwierzakach rozjechanych na każdym kilometrze podmiejskich dróg. W ciągu roku daje to setki tysięcy zabitych. To, że jeże wciąż żyją w otoczeniu człowieka w pewnym sensie zakrawa na cud. Tylko w jeden poranek na kilku kilometrach bocznej drogi naliczyłem cztery zabite jeże. W jeden poranek! To dopiero początek czasu zabijania. Nastał bowiem sezon wiosennych wędrówek