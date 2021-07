Jubileusz Myślenickiego Zlotu Mini już w ten weekend! Tak było do tej pory [ZDJĘCIA]

Baza Zlotu będzie się znajdowała w hotelu Dobczyce na Jałowcowej Górze w Dobczycach. To tam będą zjeżdżały mini już od popołudnia w piątek. W sobotę uczestnicy Zlotu wezmą udział w rywalizacji na torze przeszkód przegotowanym przez Sebastiana Kasprzyka, zdobywcę tytuł Last Man Standing w Ninja Warrior Polska.

W niedzielę Zlot przeniesie się z Dobczyc do Myślenic. Parada mini przejedzie przez Brzączowice i Myślenice (ulicami Kazimierza Wielkiego, Żeromskiego, Słowackiego i Kościuszki) żeby ok. 10 wjechać na myślenicki rynek. Tu będzie je można oglądać do godz. 13.

W międzyczasie zostaną wręczone puchary. Nagrodzone nimi zostaną m.in. najładniejsze mini klasyczne, najładniejsze new mini, najładniejsze mini w kat. van, najstarsze mini, najładniejsza felga. Będzie też nagroda dla uczestniczki Myślenickiego Zlotu Mini, która nie opuściła ani jednej edycji imprezy.