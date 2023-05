Jubileuszowa "Sieprawska Piątka". To już dziesięć lat biegania w Sieprawiu! Katarzyna Hołuj

W Sieprawiu odbył się dziesiąty, jubileuszowy bieg „Sieprawska Piątka”. Przez tę dekadę nie tylko przyciągnął on do Sieprawia setki, a nawet tysiące (jeśli zliczyć wszystkie edycje) biegaczy, ale też spopularyzował bieganie wśród mieszkańców gminy Siepraw, czego dowodem jest założona przez nich grupa „Sieprawska 5”. Warto dodać, że gdzie jak gdzie, ale w gminie Siepraw miejsc do biegania nie brakuje. To właśnie tam, nad Zatoką Zakliczyńską rok temu oddano do użytku 9,5-kilometrową ścieżkę pieszo-rowerową. Choć akurat trasa "Sieprawskiej Piątki" nie prowadzi po niej, ale po centrum wsi, a zaczyna się i kończy w kompleksie Słoneczny Park.