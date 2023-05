Judo. Eliza Wróblewska poza podium mistrzostw świata w Dosze

W I rundzie Polka miała wolny los, następnie wygrała z brązową medalistką mistrzostwa Europy z 2019 r. - Szwedką Anną Bernholm.

W następnym starciu, którego stawką był awans do ćwierćfinału, wyzwanie było dużo większe. Rywalką 23-letniej poznanianki była doświadczona i utytułowana Michaela Pollers. To m.in. wicemistrzyni olimpijska z Tokio i brązowa medalistka MŚ 2021. Lepsza okazała się Austriaczka, która później wygrała też swoją kolejną walkę i awansowała do półfinału.

W MŚ w Katarze Biało-Czerwoni na razie nie mają żadnego sukcesu. W piątek do rywalizacji z kategorii 78 kg przystąpi Beata Pacut-Kłoczko (jej pierwszą rywalką będzie Iriskhon Kurbanbajewa z Uzbekistanu). Natomiast w sobotę, ostatniego dnia czempionatu, swój start mają zaplanowany: Kamil Szczurowski (kat. +100 kg) i Kinga Wolszczak (kat +78 kg, w I rundzie zmierzy się Ling Fang Chang z Tajwanu).