Judo. W mistrzostwach Polski 2022 poznaliśmy pierwszych medalistów. To ważny sprawdzian przed zawodami międzynarodowymi

- Dla kadrowiczów to ostatni sprawdzian formy przed najważniejszymi turniejami, które pozostały w kalendarzu do końca roku. Przed nami dwa Grand Slamy, na początku listopada w Baku i miesiąc później w Tokio. Najlepsi pod koniec roku mogą liczyć na udział w wysoko punktowanym Jerusalem Masters. Wszystko liczy się do rankingu w kwalifikacjach olimpijskich - powiedział Jarosław Wołowicz, kierownik wyszkolenia Polskiego Związku Judo.

W turnieju mistrzów w Izraelu wystartują zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1.-36. w światowym rankingu. Startu może być już pewna Pacut-Kłoczko (78 kg), która po MŚ w Uzbekistanie awansowała w tym zestawieniu z 9. na 5. miejsce. Medalistka z Taszkentu w krajowych mistrzostwach dostała wolne od sztabu szkoleniowego kadry.

Do rywalizacji w Jerusalem Masters mogą się także szykować Aleksandra Kaleta (52 kg), Julia Kowalczyk (57 kg), Angelika Szymańska (63 kg) i Katarzyna Sobierajska (70 kg). Poza „36” rankingu z jednym wyjątkiem są wszyscy polscy judocy. Tym wyjątkiem jest wicemistrz Europy Piotr Kuczera (28. miejsce - 100 kg), który jest kontuzjowany. Jego absencja potrwa jeszcze kilka miesięcy.