Juromania 2023: program imprez i atrakcji kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Dzień I - 15 września 2023

Juromania 2023 - program imprez w piątek, 15 września

Organizatorzy Juromanii 2023 w programie imprez w wielu miejscach Jury Krakowsko Częstochowskiej umieści mnóstwo ciekawych wydarzeń. Wiele z nich odbywać się będzie w miejscach historycznych, jak np. zamki Szlaku Orlich Gniazd. Nie zabranie zawodów sportowych i rekreacyjnych. Większość wydarzeń jest bezpłatna, na część (głównie specjalistyczne warsztaty) konieczna jest rejestracja (te szczegóły znaleźć można na tronie juromania.pl).

Atrakcje przewidziane są dla dzieci i dorosłych. Będą warsztaty dawnych rzemiosł, nauka strzelania z łuku i fechtunku, koncerty, bieg, rajdy rowerowe. W programie Juromanii 2023 każdy znajdzie coś dla siebie

Listę wydarzeń Juromanii 2023 podzieliliśmy na trzy części - każda to osobny dzień. Poniżej imprezy i atrakcje zaplanowane na piątek 15 września 2023 r. (kliknij w nazwę miejscowości, aby przejść do programu tamtejszych wydarzeń). Tu także linki do programu imprez w pozostałe dni.