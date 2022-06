Justyna Zając-Wysocka: Podniżka, czyli wielkie odkręcanie nieprzemyślanej rewolucji Polskiego Ładu w czasach covidowo-inflacyjno-wojennych

Zarejestruj się na Forum Przedsiębiorców!

- Na początek tej rozmowy jak ulał pasowałoby słynne „A nie mówiłam!”.

- Oj, tak, niestety. Mówię „niestety”, bo myśmy wspólnie na poprzednim Forum Przedsiębiorców ostrzegali decydentów, co się wydarzy, jeśli oni wprowadzą te swoje rozwiązania.

- Rozwiązania, które miały nam pomóc. Rozwinąć „czerwony dywan przed przedsiębiorcami”.

- No, tak, ale myśmy od początku dowodzili, że te zmiany wcale tak nie zadziałają, a jeżeli chodzi o rozwijanie „czerwonego dywanu przed przedsiębiorcami” , to skłonna jestem zaryzykować stwierdzenie , że jest on raczej zwijany niż rozwijany.

- I to się po pierwszym stycznia sprawdziło.

- Sprawdziło się natychmiast.

- Czyli?

- Zaczęło się dziać dokładnie to, co przewidywali eksperci, w tym czołowi doradcy podatkowi, będący jednocześnie uznanymi naukowcami i cenionymi praktykami. Jeśli weźmiemy opinie przesyłane do ministerstwa finansów…