Juwenalia UEK 2023. Noc Filmowa na Uniwersytecie Ekonomicznym przyciągnęła tłumy studentów

Czwartek, 11 maja, to wyjątkowy dzień... a właściwie noc. Na studentów czekał wieczór pełen wrażeń i filmowych emocji. Trwająca Noc Filmowa to coroczne wydarzenie, organizowane w ramach Juwenaliów UEK. To także doskonała okazja, aby spotkać się ze znajomymi, przekąsić coś pysznego, a, przede wszystkim, obejrzeć dobry film.