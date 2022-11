Już 8 grudnia II Ogólnopolskie Forum Seniora w internecie. Zapisz datę w kalendarzu i weź udział w wydarzeniu online

Srebrne Pokolenie jest online!

Poznaj gości Forum Seniora

Miłośnik zmian. Jego motto to: „Zmiana to jedyna stała w życiu”​. Od trzech lat aktor epizodysta i model komercyjny.​ „Chcę pokazać rówieśnikom że, można się zmieniać, można robić wiele różnych rzeczy i czerpać z tego radość” – mówi.

Konkurs dla seniorów

Wystarczy, że opiszesz nam swoje wymarzone wakacje. Masz na to czas do 4 grudnia!

5 tysięcy złotych do wydania w ośrodkach Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej czeka na zwycięzcę konkursu towarzyszącego naszemu Ogólnopolskiemu Forum Seniora. Kolejni laureaci, aż do 10. miejsca, mogą wygrać podobne vouchery o wartości 4000 zł, 3000 zł, 2000 zł, 1000 zł i 800 zł.

Czym jest Forum Seniora?

Forum Seniora to cykliczne wydarzenie organizowane przez lokalne redakcje Polska Press Grupy, skierowane do aktywnych seniorów. Idąc z duchem czasu konferencje organizujemy w sieci. Ma to swoje zalety – dzięki formule online docieramy do znacznie szerszego grona odbiorców, niż w przypadku konferencji stacjonarnych. Poprzednia edycja online pokazała, że osoby starsze coraz częściej i śmielej korzystają z Internetu oraz z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem korzystają z narzędzi opartych o to medium.

Partner główny



Partner regionalny