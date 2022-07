Kabel Kraków rozwija się zgodnie z planem. Reaktywowany klub jest już w klasie okręgowej

„Stary” Kabel przed laty był ważnym punktem na piłkarskiej mapie Krakowa. Jego wychowankami są m.in. były reprezentant Polski Piotr Giza czy przez wiele sezonów grający w Bundeslidze Mirosław Spiżak. Tamten klub ostatni ligowy mecz rozegrał jesienią 2000 r., potem - ze względów organizacyjnych - został rozwiązany. W 2018 r., po 17 latach, powstało nowe stowarzyszenie pod tą nazwą, nawiązujące do tradycji. Reaktywacja okazała się trafionym pomysłem, po czterech latach „nowy” Kabel, działający na stadionie na Krzemionkach, rozwija się organizacyjnie i sportowo.

- Wszystko idzie zgodnie z naszym planem. Zakładaliśmy, że co dwa lata będziemy grać wyżej, teraz mamy już drugi awans drużyny seniorów. Ponadto w różnych projektach trenuje u nas około 400 dzieciaków, cały klub się rozwija - mówi prezes Maciej Ziemba. - Po reaktywacji zainteresowanie było duże, teraz nasz klub już wtopił się w krajobraz Krakowa. Liczymy, że po awansie do okręgówki łatwiej będzie przyciągnąć sponsorów niż do klasy A.