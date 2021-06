Kadra Polski na Euro 2020. Niemal wszyscy piłkarze zaczynali kariery w małych akademiach [LISTA]

NOWE Wieliczka. Biblioteka „uwalnia książki”. Mieszkańcy mogą zabierać je z kilku punktów w centrum miasta

Akcja „uwalniania książek” trwa do wyczerpania zapasów. W siedmiu miejscach w centrum Wieliczki ulokowano specjalne skrzyneczki z książkami niespodziankami, które mieszkańcy mogą bezpłatnie zabrać do domu, wybierając interesujący ich gatunek literacki. Bookcrossingowy projekt odbywa się w Wieliczce po raz pierwszy. Prowadzi go Mediateka – Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce.