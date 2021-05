Kadra Polski na Euro 2020. Pierwsza selekcja na turniej mistrzostw Europy - 40 kandydatów [LISTA] 16.05

Dobrze, że do tego doszło, choć trochę za późno, bo z powodu zachorowania na COVID-19 w marcowych meczach kadra Paulo Sousy musiała sobie radzić bez Mateusza Klicha i Łukasza Skorupskiego, a zamieszanie wokół niejasnych wyników testów Grzegorza Krychowiaka odbiło się na przygotowaniach tego zawodnika do spotkania z Anglią.

Przed towarzyskimi meczami z Rosją we Wrocławiu i Islandią w Poznaniu, które zaplanowano na początek czerwca, ryzyko zachorowań zostanie zminimalizowane. Harmonogram szczepień wymusza jednak na selekcjonerze podjęcie decyzji znacznie wcześniej, niż wynikałoby to z terminów narzuconych przez UEFA.

Dowołanie zawodników w ostatniej chwili byłoby bardzo trudne, stąd znaczne poszerzenie kandydatów do zaszczepienia - łącznie ze sztabem na liście będzie aż 60 osób. W przygotowaniach do Euro 2016 tzw. „team behind the team” liczył niemal 20 osób, można więc założyć, że teraz będzie on podobny. Sousa w poniedziałek 17 maja wytypuje grono zawodników, z których tuż przed turniejem Euro 2020 wybierze ostateczną kadrę.

Kadra na Euro 2020 – pewniacy i luzacy

Przy pierwszej selekcji nadzieję na udział w czerwcowo-lipcowych mistrzostwach Europy zyska więc nadzwyczaj duża grupa piłkarzy, co zarazem oznacza, że będzie wyjątkowo wielu rozczarowanych, gdy Portugalczyk ogłosi ostateczną, wąską kadrę.

Euro 2020 rozpocznie się 11 czerwca, w pierwszym grupowym spotkaniu reprezentacja Polski zmierzy się ze Słowacją trzy dni później. Kolejnymi rywalami Biało-Czerwonych będą Hiszpanie (19 czerwca) i Szwedzi (23 czerwca).