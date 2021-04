Kadra Polski na Euro 2020. Pierwsza selekcja na turniej mistrzostw Europy - 40 kandydatów [LISTA] 21.04

Dowołanie zawodników w ostatniej chwili byłoby bardzo trudne, stąd znaczne poszerzenie kandydatów do zaszczepienia - łącznie ze sztabem na liście będzie aż 60 osób. W przygotowaniach do Euro 2016 tzw. „team behind the team” liczył niemal 20 osób, można więc założyć, że teraz będzie on podobny. Wychodzi na to, że Sousa wytypuje grono co najmniej 40 zawodników, z których tuż przed turniejem Euro 2020 wybierze 23 graczy. A może nawet 25, bo UEFA, z uwagi na pandemiczne problemy, rozważa możliwość poszerzenia limitu uczestników zawodów.

Kadra na Euro 2020 – pewniacy i luzacy

Przy pierwszej selekcji nadzieję na udział w czerwcowo-lipcowych mistrzostwach Europy zyska więc nadzwyczaj duża grupa piłkarzy, co zarazem oznacza, że będzie wyjątkowo wielu rozczarowanych, gdy Portugalczyk ogłosi ostateczną, wąską kadrę.