Kadra Polski na Euro 2020. Piłkarze, którzy pojadą na turniej mistrzostw Europy [LISTA] 26.05

Sousa w poniedziałek 17 maja wytypował grono 27 piłkarzy (w tym czwarty bramkarz), którzy stawili się 24 maja na 10-dniowym zgrupowaniu w Opalenicy. Z nich tuż przed turniejem Euro 2020 wybierze ostateczną kadrę. Ma na to czas do 1 czerwca , w tym dniu Polska rozegra mecz towarzyski z Rosją. UEFA dopuszcza zgłoszenie do turnieju 26 piłkarzy, ale na każdy mecz można zgłosić tylko 23 zawodników.

W odwodzie jest czterech piłkarzy rezerwowych, którzy także zostali zaproszeni na obóz przed Euro 2020 (nie przyjedzie tylko Robert Gumny). W przygotowaniach do Euro 2016 tzw. „team behind the team” liczył niemal 20 osób, można więc założyć, że teraz będzie on podobny. Podczas turnieju kadra będzie miała bazę w Sopocie.