Kadra skoczków narciarskich osłabiona. Kacper Juroszek zmaga się z bólem w plecach

Informację o kłopotach zdrowotnych Kacpra Juroszka podał trener polskiej kadry w rozmowie z portalem sport.pl.

– To problem z dyskopatią. To jest zła informacja, bo w skokach zawsze wykonuje się ten jeden dziwny ruch, a Kacper ma problem z plecami – powiedział Stefan Thurnbichler. – Po tym miesiącu zrobimy kolejny rezonans i skontrolujemy sytuację. Zrobiliśmy też już kontrolne zdjęcia w zeszłym tygodniu i wyglądało to lepiej. Mamy nadzieję, że nie wydarzy się nic złego i w ciągu miesiąca Kacper Juroszek będzie gotowy do drugiej części sezonu.

Juroszek dobrze spisywał się w cyklu Letniej Grand Prix, zajmując 9. miejsce w Hinzenbach i 13. w Klingenthal. W zimowym Pucharze Świata jest na razie bez punktów - od zdobycia pierwszych był o krok w trakcie inauguracyjnych konkursów w Wiśle, gdy w drugim z nich zajął 31. lokatę.