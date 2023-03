Kadra U-19. W Krakowie tylko remis Polski z Izraelem. Strzelec gola doznał urazu, gdy świętował

Polacy uzyskali prowadzenie już w 10. minucie. Obrońca Lechii Gdańsk Filip Koperski tak bardzo cieszył się ze zdobyczy, że jeden z mięśni odmówił posłuszeństwa i zaledwie kilka minut później piłkarz musiał zrezygnować z dalszej gry. Zastąpił go Kacper Urbański.

Dziesięć minut po jego zejściu z boiska podanie w pole karne wykorzystał Ran Binyamin, który głową skierował piłkę do bramki. Więcej goli nie padło i drużyna Marcina Brosza, która walczy o awans do fazy finałowej młodzieżowego Euro na Malcie, straciła dwa punkty.

W polskiej drużynie wielu reprezentantów występuje na co dzień w klubach zagranicznych, w tym tak uznanych jak AS Roma (Jordan Majchrzak) czy Blackburn (Dominik Biniek). Z kolei Maximilano Oyedele jest wypożyczony do Altrincham FC z Manchesteru United. W szerokiej kadrze nie ma żadnego z wiślaków, którzy byli testowani podczas niedawnego sparingu w Myślenicach zespołu U-19 z rezerwowymi piłkarzami "Białej Gwiazdy".