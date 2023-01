Kadra Wisły Kraków 2023. Piłkarze "Białej Gwiazdy" gotowi do walki o ekstraklasę 12.01.2023

Kadra Wisły Kraków. Skład do walki o ekstraklasę WIOSNA 2023

Żarty się skończyły. Jeśli klub ma przetrwać, piłkarze Wisły wiosną muszą powalczyć o powrót do ekstraklasy. Zadanie nie będzie łatwe, bo nie tylko mają olbrzymią stratę do dwóch pierwszych miejsc dających prawo bezpośredniego awansu, ale nawet do 6. miejsca, pierwszego barażowego w I lidze.