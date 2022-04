Kajakarstwo górskie. Dariusz Popiela (Start Nowy Sącz) powalczy o miejsce w reprezentacji Polski na ME i MŚ. "Marzy mi się medal"

Popiela to jeden z najbardziej utytułowanych polskich slalomistów, wielokrotny mistrz kraju w K-1, indywidualny wicemistrz Europy (2017 i 2019), olimpijczyk z Pekinu (2008). W tym roku świętował będzie już 37. urodziny, ale wcale nie zamierza kończyć kariery.

- Jestem zadowolony z przygotowań do sezonu - mówi Popiela. - Udało mi się połączyć prywatne plany treningowe ze zgrupowaniami kadry. Byłem na obozie na wyspie Reunion, na Oceanie Indyjskim, gdzie francuski związek kilka lat temu wybudował tor, później dołączyłem do reprezentacji w Al-Ain w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niektórzy zawodnicy robią sobie dłuższą przerwę od pływania, a ja jestem typem, który potrzebuje często „dotykać” wody. Wyjazdy oceniam pozytywnie, wykonałem dużo dobrej roboty.

Jak dodaje, zima była bardzo ciekawa z jeszcze jednego powodu. - Ostatnio dużo pracowałem nad doborem sprzętu, tam szukam rezerw. Wcześniej zostawałem trochę z tyłu z tymi sprawami, myślę, że teraz to nadrobiłem. W kajakarstwie jest postęp sprzętowy, są zmiany, oczywiście nie o tym tak głośno jak choćby w skokach narciarskich, ale też może to zrobić różnicę - mówi. - Kajak ma ważyć 9 kilogramów, ale jego wielkość, kształt np. tyłu, można modyfikować. Wiele zależy od charakterystyki toru, masy wody i wielkości fal. Na przykład łódka z mniejszą wypornością jest lepsza na mniejszą wodę, przy większej jest zatrzymywana, płynie wolniej. Dużo czasu poświęciliśmy na testy, aby zbliżyć się do optimum. Trzeba jeszcze przyzwyczaić się do nowego sprzętu.