Kajakarstwo górskie. Klaudia Zwolińska i Krzysztof Majerczak w ME w slalomie w Ivrei wywalczyli przepustkę na igrzyska w Tokio

Debiut na igrzyskach czeka także innego młodego zawodnika - Krzysztofa Majerczaka (Pieniny Szczawnica), który był najlepszym z Polaków w K-1. W półfinale zajął 12. miejsce (do finału dostała się najlepsza „10”, zabrakło do niej 0,36 s), ostatecznie w ME wywalczył dla kraju (i siebie) przepustkę na IO.

W sobotę Zwolińska jako jedyna Polka awansowała do finału K-1, zajęła w nim 4. miejsce (gdyby nie 2 pkt karne, miałaby medal). Dla młodej kajakarki (startującej jeszcze w kategorii U-23) to znakomity wynik, a dodatkowo zapewniła sobie miejsce w reprezentacji Polski na igrzyska w Tokio.

Ta nominacja to spora niespodzianka. W tej konkurencji faworytem był najbardziej utytułowany polski „góral” w ostatnich latach Mateusz Polaczyk, ale jemu występ w Ivrei zupełnie nie wyszedł. W kwalifikacjach najpierw pojechał zbyt wolno, w drugiej próbie miał najlepszy czas, lecz dostał 50 pkt karnych za ominięcie bramki i szansa przepadła. Dodajmy, że to kolejna sensacja w tym sezonie, wcześnie krajowych kwalifikacji do kadry nie przebrnął olimpijczyk z Pekinu Dariusz Popiela i na ME nie pojechał.

W niedzielę 9.05 finały w C-1. Wśród mężczyzn Polska ma już przepustkę, zdobytą w MŚ 2019, w rywalizacji kobiet trzeba o nią powalczyć.

Wyniki finałów ME w slalomie kajakowych Ivrea 2021

K-1 mężczyzn: