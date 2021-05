Kajakarstwo górskie. Klaudia Zwolińska, Krzysztof Majerczak i Grzegorz Hedwig w ME w slalomie w Ivrei wywalczyli przepustki na IO w Tokio

Debiut na igrzyskach czeka także innego młodego zawodnika - Krzysztofa Majerczaka (Pieniny Szczawnica), który był najlepszym z Polaków w K-1. W półfinale zajął 12. miejsce (do finału dostała się najlepsza „10”, zabrakło do niej 0,36 s), ostatecznie w ME wywalczył dla kraju (i siebie) przepustkę na IO.

Zwolińska jako jedyny przedstawiciel naszej reprezentacji awansowała do finału K-1, zajęła w nim 4. miejsce (gdyby nie 2 pkt karne, miałaby medal). Dla młodej kajakarki (startującej jeszcze w kategorii U-23) to znakomity wynik, a dodatkowo zapewniła sobie miejsce w reprezentacji Polski na igrzyska w Tokio.

Ta nominacja to spora niespodzianka. W tej konkurencji faworytem był najbardziej utytułowany polski „góral” w ostatnich latach Mateusz Polaczyk, ale jemu występ w Ivrei zupełnie nie wyszedł. W kwalifikacjach najpierw pojechał zbyt wolno, w drugiej próbie miał najlepszy czas, lecz dostał 50 pkt karnych za ominięcie bramki i szansa przepadła. Dodajmy, że to kolejna sensacja w tym sezonie, wcześnie krajowych kwalifikacji do kadry nie przebrnął olimpijczyk z Pekinu Dariusz Popiela i na ME nie pojechał.

Hedwig znów powalczy o olimpijski medal

W niedzielę rywalizowali kanadyjkarze. Wśród mężczyzn najlepszy z Polaków okazał się Grzegorz Hedwig (to on na MŚ wywalczył dwa lata temu kwalifikację dla naszego kraju). 17. miejsce to wynik raczej poniżej oczekiwań, ale dający mu prawo startu na kolejnych w karierze igrzyskach.