Kajakarstwo górskie. Klaudia Zwolińska (Start Nowy Sącz) na podium Pucharu Świata w Pradze

Zwolińska dopłynęła do finału PŚ w Pradze

„Górale” koncentrują się na „klasycznym” slalomie, ale startują także w nowej odmianie - extreme slalomie. Polega on na tym, że równocześnie na tej samej trasie płynie kilku zawodników, najlepsi na mecie awansują do kolejnej rundy. Zwolińska właśnie w tej konkurencji, mającej być w programie igrzysk olimpijskich, spisała się świetnie, awansowała do finału. W nim przegrała tylko z Czeszką Terezą Fiserovą. Wcześniej naszej kajakarce nie udało się awansować do finałowej „10” w slalomie, uplasowała się w półfinale na 11. pozycji.