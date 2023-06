Kajakarstwo górskie. Klaudia Zwolińska trzykrotnie w "10" Pucharu Świata w Pradze

Zwolińska wysoko w Pucharze Świata w Pradze

W slalomie zawodniczka Startu Nowy Sącz rywalizowała w dwóch konkurencjach. W K-1 rozbudziła nadzieje na podium, zajmując w półfinale 3. miejsce. Finał nie wyszedł tak dobrze, aż 8 punktów (sekund) karnych doliczonych do czasu przejazdu oznaczało, że medalu nie będzie (bez tej kary byłaby w czołowej trójce). Polka zajęła 7. lokatę, o 3 "oczka" niżej niż w poprzedniej eliminacji, w Ausgburgu.

Zwolińska później startowała także w C-1,w tej konkurencji dotychczas znaczących osiągnięć nie miała. Tym razem awansowała do finału, w nim też była 7. W obu przypadkach zwyciężała Australijka Jessica Fox.

Na zakończenie regat w Pradze Zwolińska wystartowała w nowej konkurencji - kayak crossie. Odpadła w półfinale, została sklasyfikowana na 8. pozycji.

Pozostałym reprezentantom Polski nie udało się w Pradze awansować do finału. W slalomie K-1 blisko tego był Mateusz Polaczyk. Szczawniczanin, reprezentujący Zawiszę Bydgoszcz, wrócił do kadry po różnych perturbacjach, w półfinale PŚ zajął 2. miejsce, do premiowanej "10" brakło mu 0,35 s.