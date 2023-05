Kajakarstwo górskie. Małopolanie na podium Pucharu Prezydenta Miasta Krakowa w slalomie

To były pierwsze tak duże zawody w slalomie w naszym kraju w sezonie 2023. Dla polskich zawodników to ostatni test przed kwalifikacjami do reprezentacji. Dodatkowo w tym roku w Krakowie odbędą się Igrzyska Europejskie, w randzie mistrzostw Europy (i kwalifikacji olimpijskich), stąd też obecność m.in. mocnej ekipy Słowenii. Peter Kauzer, dwukrotny mistrz świata i wicemistrz olimpijski z Rio de Janeiro (2016), na Kolnej triumfował pierwszego dnia w K-1 (w niedzielę zrezygnował z finału).

W dobrej formie jest Klaudia Zwolińska (Start Nowy Sącz). W sobotę zwyciężyła w C-1 i była 2. w K-1 (przegrała z mistrzynią świata z 2019 r. - Słowenką Evą Tercelj) - to w tej konkurencji odnosi największe sukcesy.

Ponadto na podium z polskiej ekipy stanęli inni kajakarze Startu: pierwszego dnia Grzegorz Hedwig był 2. w C-1, a drugiego Dariusz Popiela 3. w K-1.