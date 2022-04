Kajakarstwo górskie. Na torze Kolna walczono w Pucharze Prezydenta Krakowa. Dwa zwycięstwa Klaudii Zwolińskiej

W C-1 obsada starowali uznani Słowacy: Matej Benus (m.in. wicemistrz olimpijski z Rio de Janeiro), który wygrał oba slalomy na Kolnej (jako jedyny w całej imprezie) oraz Alexander Slafkovsky (trzykrotny indywidualny wicemistrz świata i trzykrotny mistrz Europy). Goście zza południowej granicy zdominowali rywalizację. Dość powiedzieć, że tylko Grzegorzowi Hedwigowi (Start Nowy Sącz) w weekend udało się stanąć na podium - był 3. w niedzielę (8. w sobotę).

W K-1 mężczyzn, zazwyczaj najmocniej i najliczniej obsadzonej konkurencji, Słowacy też podbili stawkę, startował m.in. wicemistrz olimpijski z Tokio Jakub Grigar. To jednak nie on odgrywał główne role (był 3. w niedzielę). W oba dni na podium stanęła ta sama trójka Polaków, choć w innej kolejności: szczawniczanin Mateusz Polaczyk (Zawisza Bydgoszcz) był 1. i 3., Dariusz Popiela (Start Nowy Sącz) dwukrotnie 2., a Michał Pasiut (AZS AWF Kraków) 3. i 1. Olimpijczyk z Tokio Krzysztof Majerczak (Pieniny Szczawnica) był 4. i 7. To pomiędzy tą czwórką powinna się rozegrać walka o trzy miejsca w kadrze na najważniejsze imprezy w tym sezonie.