Kajakarstwo górskie. Po zawodach w Krakowie znamy kadrę na mistrzostwa Europy i Puchary Świata w slalomie. Jest niespodzianka

Polaczyk nie musiał wygrać, a i tak był najlepszy

Kwalifikacje do kadry przeprowadzono w dwóch rzutach w Krakowie (pierwszy tydzień wcześniej). Z łącznie czterech startów do rankingu liczyły się trzy najlepsze wyniki. W najmocniej obsadzonej konkurencji, męskim K-1, jedno miejsce było już zajęte. Zgodnie z regulaminem, przepustkę miał już medalista ME szczawniczanin Mateusz Polaczyk (Zawisza Bydgoszcz), a i tak wygrał dwa weekendowe starty w Krakowie.

Kandydatów do dwóch pozostałych miejsc było kilku. Ostatecznie powiodło się Krzysztofowi Majerczakowi (Pieniny Szczawnica) i Michałowi Pasiutowi (AZS AWF Kraków). Niespodzianką jest odpadnięcie Dariusza Popieli (Start Nowy Sącz). On i Pasiut mieli wpadkę miał w pierwszym rzucie eliminacji (nie zdobyli punktów), a w drugim tylko temu pierwszemu nie udało się odrobić strat.

Kontrowersje w C-1

W pozostałych konkurencjach większy niespodzianek nie było. W C-1 mężczyzn zwyciężył Grzegorz Hedwig (Start) przed Kacprem Sztubą (AZS AWF) i Szymonem Zawadzkim (LKK Drzewica). Nie obyło się bez kontrowersji. W ostatnim, niedzielnym starcie Sztuba stracił zwycięstwo przy „zielonym stoliku”. Sędzia odpowiedzialny za analizę wideo zmienił bowiem decyzję sędziego z toru, karząc zawodnika 50 pkt za ominięcie bramki. Wprawdzie obaj dostali się do kadry, ale kolejność kwalifikacji ma też wpływ ma inną punktację – w walce o igrzyska.