Kajakarstwo górskie. Polacy przebrnęli kwalifikacje slalomowych MŚ w Londynie. Siedmioro popłynie w półfinale

Dobry wynik Popieli i Zwolińskiej w kwalifikacjach MŚ w kajakarstwie górskim

W K-1 mężczyzn już w pierwszym przejeździe przepustkę wywalczyli: Dariusz Popiela (Start Nowy Sącz), który zajął 6. lokatę i dał sygnał, że może włączyć się do walki o medale (do zwycięzcy stracił tylko 0,78 s.), oraz Michał Pasiut (AZS AWF Kraków), który był 20. Poza premiowaną "30" (na 101 startujących!) znalazł się Mateusz Polaczyk (Zawisza Bydgoszcz). On musiał walczyć o drugim przejeździe eliminacyjnym, gdzie zostało 10 miejsc do obsadzenia. Czwarte lokata w "dogrywce" dała mu prawo startu w półfinale.

W K-1 kobiet w pierwszej próbie zadanie wykonała Klaudia Zwolińska (Start), zajmując 10. lokatę (2,86 s za najlepszą na tym etapie Niemką Ricardą Funk).

Do premiowanej "20" nie dostały się wówczas 22. Natalia Pacierpnik (KKK Kraków) i 61. Dominika Brzeska (Start Nowy Sącz). W drugim przejeździe - w walce o 10 przepustek - nie powiodło się żadnej z nich, odpadły z imprezy (Pacierpnik była 20., czyli MŚ ukończyła na 40. pozycji, a Brzeska 31. - 51. w MŚ).