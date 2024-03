Kajakarstwo górskie. Sukcesy Dariusza Popieli i Michała Pasiuta we Francji w Pyrenees Cup i Champions Race

Do klasyfikacji Pyrenees Cup zaliczane były dwa starty. W punktacji łącznej najwyżej z Polaków - na 2. pozycji - znalazł się Dariusz Popiela (Start Nowy Sącz). W "generalce" konkurencji K-1 zabrakło mu tylko 0,8 pkt do zwycięstwa, wygrał Francuz Mathurin Madore.

Pierwsze zawody odbyły się w hiszpańskim La Seu d'Urgell. W slalomie na podium C-1 znalazł się Kacper Sztuba (AZS AWF Kraków), który był 3. (do zwycięzcy Miquela Trave z Hiszpanii brakło 5,18 s). W K-1 mężczyzn 4. miejsce wywalczył Popiela (0,25 s od podium; zwyciężył Hiszpan Pau Echaniz). Sądeczanin w drugim starcie zaliczanym do punktacji, w miniony weekend we francuskim Pau, również był 4. (0,37 s od podium; wygrał Francuz Anatole Delassus).

"Cieszy dobra dyspozycja, ale do formy jeszcze kawałek, trochę ciężkiej pracy wciąż na horyzoncie. Pozostał oczywiście niedosyt, ale fajnie i pozytywnie, że w dwóch skrajnych warunkach - w tamtym tygodniu śnieg, dzisiaj słonko - pływałem na fajnym poziomie. Cegiełka w budowaniu formy dołożona, ale to tylko etap i jeszcze sporo do przepracowania. Zasuwamy dalej" - napisał Popiela na FB.