Kajakarstwo górskie. Świetna forma Klaudii Zwolińskiej w PŚ w Vaires-Sur-Marne. Trzecie miejsce i podium klasyfikacji łącznej w slalomie

Zwolińska na podium kajakowego PŚ na olimpijskim torze

Zwolińska do zawodów, będących oficjalną przedolimpijską próbą (inna formuła niż we wcześniejszych PŚ), przystąpiła po znakomitym wyniku w MŚ w Londynie, gdzie w K-1 zdobyła brąz. We Francji walczyła o zachowanie miejsca na podium "generalki" PŚ i udało się jej to osiągnąć. W prestiżowym cyklu zajęła ostatecznie 3. lokatę.

W piątkowym półfinale Zwolińska była 11., awansowała do 12-osobowego finału. W nim poszło jej znacznie lepiej, uzyskała 3. wynik, do najlepszej Australijki Jessiki Fox (triumfowała także w klasyfikacji PŚ) straciła 1,95 s.

W sobotę Zwolińska startowała w C-1. W tej konkurencji takich sukcesów jak w K-1 nie ma, ale tegoroczne wicemistrzostwo Europy daje prawo myśleć o podium największych imprez. W PŚ pod Paryżem wprawdzie nie udało się zdobyć medalu, ale 8. lokata to też dobry wynik. Zwyciężyła Fox.