Kajakarstwo górskie. W slalomowych MŚ w Augsburgu Polska zdobyła brąz. Była szansa na złoto

Natalia Pacierpnik (KKK Kraków), Klaudia Zwolińska i Dominika Brzeska (obie Start Nowy Sącz) powtórzyły sukces z niedawnych ME w slalomie w Liptowskim Mikulaszu, gdzie pod koniec maja też zajęły 3. miejsce. W MŚ w Niemczech do zwycięskiej ekipy gospodyń straciły 6,47 s, a do 2. Słowenek - 3,99. Inne nasze zespoły zajęły dalsze lokaty.

W slalomie kajakowym wyżej cenione są indywidualne laury, a taki sukces Biało-Czerwonym rzadko się trafia. W finałach tym razem mieliśmy tylko dwoje zawodników. W sobotę w czołowej „10” walczyła Zwolińska. Ona już była na podium PŚ, ale tym razem do medalu brakło sporo - ponad 7 sekund (2 s miała doliczone karnie za dotknięcie bramki). Do zwycięskiej Niemki Ricardy Funk straciła aż 9,93 s.

W niedzielę (półfinały i finały kanadyjkowe) najlepiej z naszej ekipy spisał się Kacper Sztuba. Zawodnik AZS AWF Kraków jako jedyny z polskiej ekipy dostał się do decydującej rozgrywki, zajął ostatnie 10. miejsce. Niedosyt jest jednak ogromny. Sztuba otrzymał 50 pkt (sekund) karnych za ominięcie przedostatniej bramki na trasie. Gdyby nie to, miałby... złoto.