Kamil Mach zrezygnował. Kto zostanie nowym trenerem Proszowianki?

Kamil Mach prowadził Proszowianke od lipca ubiegłego roku. Przejął zespół po tym, gdy z funkcji trenera zrezygnował nagle Paweł Zegarek. Drużyna była wtedy beniaminkiem IV ligi i przygotowywała się do rozgrywek na wyższym szczeblu. W rundzie jesiennej zespół spisywał się słabo. W 14 meczach dwa razy zdołał zremisować, pozostałe spotkania przegrał. Drużynie nie pomagał fakt, że ze względu na modernizację obiektów sportowych w Proszowicach większość spotkań musiał rozgrywać na wyjazdach, a u siebie grał bez kibiców.

Rundę wiosenną Proszowianka rozpoczęła od trzech porażek. Po ostatniej, ze Śledziejowicami, Kamil Mach złożył rezygnację.

- Jako trener nie mam sobie nic do zarzucenia. Zawsze dawałem z siebie sto procent, byłem przygotowany do każdych zajęć, starałem się przygotować drużynę do każdego meczu jak najlepiej. IV liga okazała się jednak bardzo mocna, a nasze wyniki na pewno nie mogły nikogo zadowolić –