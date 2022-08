Kamil Majchrzak nie sprostał Chilijczykowi i jest już za burtą US Open

Majchrzak (ATP 90.) miał swoją szansę w drugim secie. Pierwszy wprawdzie przegrał, ale w następnym, po obronie w pierwszym gemie dwóch break-pointów, odzyskał wigor, objął prowadzenie 3:1 i był na dobrej drodze do wyrównania stanu pojedynku. Zdecydowała jednak lepsza odporność psychiczna Tabilo (ATP 71.), który w decydujących momentach trzymał nerwy na wodzy.

Chilijczyk górował także nad Polakiem serwisem, raz po raz posyłając asy (w sumie aż 14!). Mimo to, przy stanie 0:2, Majchrzakowi udało się doprowadzić do tie-breaka, a w nim wygrać 7-3. To był jednak tylko łabędzi śpiew pochodzącego z Piotrkowa Trybunalskiego tenisisty.

W czwartym secie Polak szybko dał się przełamać, a później zabrakło mu sił, by biegać do piłek i posyłać je mocnymi uderzeniami na drugą stronę kortu. To ułatwiało zadanie regularnie przebijającemu piłki przez siatkę Tabilo. Mecz trwał 2 godziny i 31 minut.