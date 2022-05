Kamil Stoch. Tak zmieniała się nasza gwiazda skoków narciarskich. Zobacz zdjęcia sprzed lat skoczka z Zębu [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Kamil Stoch - legenda skoków narciarskich

W wieku 12 lat skoczył 128 m na Wielkiej Krokwi. Wówczas w materiale TVP powiedział, że chce zdobyć olimpijskie złoto. To marzenie się spełniło...

Po raz pierwszy na podium PŚ stanął w styczniu 2011 r. w Zakopanem - i to od razy na najwyższym jego stopniu. Do tej pory w PŚ wygrał 39 razy, tyle samo co Adam Małysz (stan na 9.01.2020), łącznie 76-krotnie był na podium.