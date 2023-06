Kampania francuska 1940. Ryzykowny plan, który się udał

Zmiana planów Francuscy politycy i wojskowi od pewnego momentu zaczęli sobie zdawać sprawę, że hitlerowskie Niemcy szykują się do kolejnej wojny przeciw nim. Podjęli więc pewne działania zmierzające do unowocześnienia armii. Jednocześnie trauma poprzedniej wojny i poniesionych w niej gigantycznych strat była tak silna, że konfliktu starano się uniknąć za wszelką cenę. Stąd właśnie spolegliwa postawa Paryża wobec kolejnych politycznych ekscesów Hitlera: przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej, rozbudowy Wehrmachtu, aneksji Sudetów…

Ograniczona ofensywa

7 września, Francja realizując zobowiązanie sojusznicze wobec Polski, rozpoczęła ograniczoną ofensywę w zagłębiu Saary. Dwanaście dywizji przekroczyło granicę i stoczyło kilka potyczek z Wehrmachtem, który wycofał się za umocnienia Wału Zachodniego. 16 września Francuzi przerwali natarcie. Na froncie zachodnim zapanował bezruch. Obie strony poświęciły się ćwiczeniom, uzupełnianiu sprzętu i rozbudowywaniu stanu jednostek.

Czy gdyby alianci zaatakowali z całą mocą we wrześniu lub październiku 1939 r. mieliby szansę pokonania III Rzeszy?

- Moim zdaniem jest to wykluczone ze względu na stosunek sił, jaki wtedy panował. Mitem jest przekonanie, że Niemcy mieli wtedy bardzo słabe siły na zachodzie; to nieprawda. Jeżeli zaś mówimy o jakimś zaprzepaszczeniu szansy, to bardziej chodzi o szanse polityczne w latach, kiedy Hitler się dopiero zbroił. Remilitaryzacja Nadrenii w 1936 r. i ówczesna bezczynność mocarstw były decydujące - mówi dr Jan Szkudliński, historyk wojskowości i tłumacz książki Roberta Forczyka.