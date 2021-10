Kampania Pomarańczowej Wstążki 2021 w Wieliczce. Powstanie interaktywny mural. Rusza Akademia Emocji

Symbolem tej kampanii jest pomarańczowa wstążka opatrzona napisem „YES to prevention of child abuse!” („Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”). Projekt, który stał się przestrzenią do rozmów o prawach najmłodszych, będzie tym razem prowadzony w Wieliczce z mottem „Bezpieczne dzieciństwo. Inwestycja w przyszłość”. Na działania te pozyskano po raz dofinansowanie (85 tys. zł) z budżetu państwa, w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Inauguracja kampanii odbędzie się 29 października w samo południe w Wielickiej Mediatece. Akcja potrwa do 19 listopada 2021, ale niektóre działania już rozpoczęto: warsztaty dla rodziców, projekt „Akademia Emocji” (m.in. zajęcia dla dzieci w wielickich świetlicach św. Kingi oraz Aniołeczek), konkurs plastyczne dla dzieci i młodzieży.