Kanadyjski stoper Dominick Zator przenosi się do klubu w Polsce. W tym tygodniu podpisze kontrakt z Koroną Kielce

Kanadyjczyk nie sprecyzował o jaki klub chodzi, nie podał nawet, czy to ma być ekstraklasa, czy może I liga, ale z ambicji Zatora można wnioskować, że zależy mu na promocji w Polsce, by zdobyć miejsce w reprezentacji Kanady. Nie będzie to jego pierwsze podejście do europejskiego futbolu, gdyż w 2021 roku był wypożyczony do szwedzkiego Vasalunds IF. Furory tam nie zrobił, umowę podpisał na dwa lata, a już po sześciu miesiącach znów był w kanadyjskiej Premier League.

Kontrakt podpisany z York United w lutym 2021 roku wygasł 30 listopada i urodzony w Calgary Kanadyjczyk nie zamierza go przedłużać. Jego aktualna wartość oszacowana przez portal transfermarkt to 175 tysięcy euro.

Urodzony w 1994 roku piłkarz jest prawonożny, ma 188 cm wzrostu i gra na środku obrony. W 2019 roku gratulował na Twitterze sukcesów polskiej drużynie za oceanem, w mediach społecznościowych też można znaleźć informacje o kultywowaniu przez niego znajomości z Kanadyjczykami polskiego pochodzenia, co w zestawieniu ze swojsko brzmiącym nazwiskiem potwierdza rodzinne powiązania Dominicka Zatora z naszym krajem.