Karnawał we wspomnieniach. Milicja zaprasza na bal! [ARCHIWALNE ZDJĘCIA W KOLORZE]

Karnawał: co to w ogóle znaczy?

Karnawałem nazywa się czas, liczony od Nowego Roku aż do wtorku poprzedzającego środę popielcową.

W Polsce nazwa „karnawał” nawiązywała do „nawału kar”, które przyniesie nadchodzący post. Więc przed postem trzeba było się wyszaleć. I to hucznie!

Najsłynniejsze imprezy karnawałowe

Teraz najbardziej znany jest karnawał w Rio de Janeiro. Z czego słynie? Karnawał w Rio to wielka taneczna parada. Święto - wielka fiesta - szkół tańca, zwłaszcza samby. Niesamowite, barwne kostiumy, pióra, piękne, półnagie tancerki i zgrabni tancerze - na ulice wychodzą miliony osób z różnych środowisk, a także tłumy turystów. Karnawał w Rio jest wizytówką Brazylii i magnesem na turystów.

W całej niemal Europie obchodzono karnawał z wielkim przepychem, i to już od średniowiecza. Fantazyjne stroje, wymyślne fryzury, zabawne przebrania... Z dawien dawna z zabaw karnawałowych słynęła Wenecja. Dziś niesamowite maski z weneckiego karnawału nadal robią wrażenie.

Karnawał w Polsce: Dostają wariacji

W Polsce uczty karnawałowe i bale maskowe odbywały się na dworze królewskim, w wielkopańskich rezydencjach i na szlacheckich dworach. Do ulubionych polskich rozrywek karnawałowych należały kuligi, czyli szalona sanna od dworu do dworu. Potrafiono pić na umór i bawić się, dopóki nie wyjedzono wszystkich zapasów; wtedy - na suty poczęstunek i szaloną zabawę - przenoszono się do następnego dworu.

Kreacje robią wrażenie NAC

O tym, jak hucznie obchodzono w Polsce ten szczególny okres, świadczy opinia, jaką w XVI wieku przedstawił sułtanowi Sulejmanowi II Wspaniałemu, po zimowym pobycie w naszym kraju, jego poseł: „W pewnej porze roku chrześcijanie dostają wariacji i dopiero jakiś proch sypany im w kościele na głowy leczy takową”.