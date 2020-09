Karolina Kramarz piosenką "Boję się" wyśpiewała Grand Prix Festiwalu Talentów Gminy Krzeszowice 2020 [ZDJĘCIA]

FLESZ - Jak przygotować dzieci do powrotu do szkoły?

- Do konkursu przystąpiło 26 uczestników. Zgłosili się przede wszystkim wokaliści, ale byli też chętni do występów aktorskich, tancerze i instrumentaliści. Część z nich wykruszyła się, ale finałowy koncert odbył się na wysokim poziomie. Wokaliści śpiewali głównie polskie piosenki, choć nie ograniczaliśmy wykonawców i jedna z nich śpiewała po angielsku - mówi Anna Dijuk-Bujok, koordynatorka w Kopalni talentów w Krzeszowicach, która z ramienia centrum kultury współorganizowała festiwal i prowadziła warsztaty przygotowujące uczestników do występów na scenie.

- W reżimie sanitarnym, w czasach pandemii trudno organizuje się wydarzenia kulturalne i występy. Udział publiczności był bardzo ograniczony, ale wszystko się udało dzięki przyzwoleniom dyrektora centrum kultury oraz zaangażowaniu rodziców i dzieci - dodaje koordynatorka.