Kartki z życzeniami na Nowy Rok 2023. Piękne życzenia noworoczne dla rodziny i przyjaciół. Darmowe kartki do pobrania 1.1.2023 Redakcja Kraków

Kuligiem chciałam do Was przyjechać,lecz kare konie nie chciały czekać.Porwały sanie, mkną pod gwiazdamia ja zostałam sama z życzeniami.Ale gdy tylko okno otworzycie,w świeżym płateczku życzenia złożę,w gwiazdce co spada tutaj z obłokówbędę Wam życzyć: DOBREGO ROKU 2023! canva Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Wyślij najbliższym kartkę z życzeniami na Nowy Rok 2023. Kartki do pobrania znajdziesz w specjalnie przygotowanej galerii. Możesz je wysłać przez SMS, Messenger, Facebook lub WhatsApp. Wspólnie przywitajcie Nowy Rok 2023. W nadchodzącym Nowym Roku przede wszystkim siły, bo to od niej zależy jaki ten rok będzie. Pamiętajcie wszystkie sukcesy ostatnich 12 miesięcy, by móc je powtórzyć i wszystkie porażki, by móc ich uniknąć. Szczęście i zdrowie też nie zawadzą.