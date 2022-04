Katarzyna Niewiadoma bez sukcesu w Walońskiej Strzale

Dla Polki, która straciła do zwyciężczyni 52 sekundy, to rozczarowanie, bo zimowe przygotowania wypadły znakomicie i zamierzała ścigać się o zwycięstwo. Nie było jej jednak w żadnej z ucieczek (ostatnia z liderek, Anouska Koster, została doścignięta na pięć kilometrów przed metą), a pod koniec nie nawiązała skutecznej walki na podjeździe Mur de Huy. Ma on zaledwie 1,3 kilometra długości, ale ze średnim nachyleniem 9,6 procent, a na 400 metrów przed metą droga prowadzi po blisko 20-procentowym nachyleniu. I właśnie tam rozstrzygnął się wyścig.

Cavalli dotarła na metę przed Holenderkami: Annemiek van Vleuten (Movistar) i Demi Vollering (SD Worx). Druga z Polek, Marta Jaskulska (Liv RacingXstra), zajęła 94. pozycję.

Po południu będą ścigać się mężczyźni, wśród których jednym z kandydatów do zwycięstwa jest Michał Kwiatkowski, który triumfował niedawno w klasyku Amstel Gold Race.